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Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Информация о намеренном повреждении датчиков газа в кемеровской шахте "Листвяжная" будет проверена, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что сообщения о намеренном повреждении были публикованы в СМИ со ссылкой на заявления работников шахты и родственников погибших.

Отмечается, что в ходе проверок инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора не фиксировали случаи массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных приборов.

Также не поступало обращений и сообщений о фактах намеренного повреждения работниками или администрацией предприятий датчиков контроля газа на угольных шахтах Кузбасса с целью искажения показаний приборов.

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ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить их транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Кузбасс Листвяжная Ростехнадзор

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