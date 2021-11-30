Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Информация о намеренном повреждении датчиков газа в кемеровской шахте "Листвяжная" будет проверена, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что сообщения о намеренном повреждении были публикованы в СМИ со ссылкой на заявления работников шахты и родственников погибших.

Отмечается, что в ходе проверок инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора не фиксировали случаи массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных приборов.

Также не поступало обращений и сообщений о фактах намеренного повреждения работниками или администрацией предприятий датчиков контроля газа на угольных шахтах Кузбасса с целью искажения показаний приборов.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить их транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.