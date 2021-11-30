Спасатели предупредили об угрозе взрыва в шахте "Листвяжная" из-за пожара

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В подготовительном забое кемеровской шахты "Листвяжная" продолжается пожар, существует угроза нового взрыва, рабочие и спасатели пытаются перекрыть доступ в забой кислорода, сообщил родственникам погибших командир кемеровского военизированного горно-спасательного отряда Юрий Ше.

"Сейчас планируется отсечь блок (шахты - ИФ), для этого работает три буровые установки. На подходе еще три, чтобы пробуриться, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ кислорода к очагу пожара. Очаг, предположительно, находится в подготовительном забое. Там скапливается метан, есть наличие огня, наличие взрывоопасных концентрации метана и кислорода. Взрыв может произойти в любую минуту", - сказал Ше.

По его словам, пока не будут выполнены работы по бурению, подаче инертизирующих средств, чтобы создать безопасную среду, попасть в шахту спасатели не смогут.

"Если загазованная часть взорвется, то выработок может не остаться", - добавил он.

Позднее врио главы МЧС России Алеклсандр Чуприян сказал журналистам, что пожар продолжается в нескольких местах шахты, ситуация ухудшается.

"Заборы, которые проводятся как внешние, так и внутренние показывают, что оксид углерода возрос в пять раз, вырос ацетилен. Это значит, что в некоторых точках шахты происходит горение", - сказал он.

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность до сих пор удалось поднять тела 11 погибших. В шахте спасатели нашли еще 18 погибших, но поднять их пока невозможно из-за высокой концентрации метана.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Сейчас 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.