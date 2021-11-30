Не желавшая ждать в очереди пациентка угрожала терапевту пистолетом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) в отношении 36-летней женщины, которая пришла на прием сельскому терапевту, устроила скандал и угрожала ему пистолетом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Дело расследует полиция.

Нападение было совершено в поликлинике одного из сел Иловлинского района 27 октября. По версии следствия, ранее судимая женщина пришла на прием, но не захотела ждать в очереди и начала нецензурно ругаться. Терапевт сделал ей замечание, тогда подозреваемая достала из сумки, предмет, похожий на пистолет, и пригрозила врача убить. Терапевт вызвал полицию.

Подозреваемую задержали, она дала признательные показания. У нее изъяли стартовый спортивный пистолет. Судебно-баллистическая экспертиза показала, что стрелять из него нельзя, поскольку в нем не хватает запчастей.

Полицейские дознаватели продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.