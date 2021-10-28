Жительница Мурманской области напала на врача из-за наращенных ресниц дочери

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после нападения на врача-офтальмолога взрослой поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманской области.

Как сообщает региональное управление СКР, дело заведено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью лица в связи с осуществлением служебной деятельности.

Подозреваемая в нападении - жительница Кировска 1980 года рождения. По версии следствия, 22 октября женщина ударила врача по голове. Пострадавшему медику диагностировано сотрясение головного мозга.

По данным местных СМИ, накануне к врачу-офтальмологу обратилась дочь подозреваемой. Девушка якобы просила оформить ей больничный лист после неудачного наращивания ресниц, но врачи не обнаружили признаков воспаления и не стали оформлять лист нетрудоспособности.