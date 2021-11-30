Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия проинформировала США об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

"Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Патрушев также отметил, что РФ продолжит следить за действиями НАТО и Украины вблизи российских границ.

"Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - сказал секретарь СБ РФ.