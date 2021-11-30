Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия проинформировала США об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

"Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Патрушев также отметил, что РФ продолжит следить за действиями НАТО и Украины вблизи российских границ.

"Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - сказал секретарь СБ РФ.

Совбез РФ Николай Патрушев США Украина

Новости по теме

Новости

Россиян призвали провести Новый год дома, чтобы не завезти в РФ "омикрон"

Пандемия коронавируса

"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяца

Пандемия коронавируса

Штамм "омикрон" в России не выявлен

Пандемия коронавируса

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

Президент РФ высказался за сбалансированное регулирование в интернете

Путин счел, что его право переизбраться на третий срок стабилизирует ситуацию в РФ

Путин счел, что его право переизбраться на третий срок стабилизирует ситуацию в РФ

В России запустили отечественный аналог TikTok

Путин счел доступность продовольствия ключевым критерием эффективности властей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });