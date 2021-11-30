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Лавров заявил, что Запад провоцирует Украину на антироссийские действия

Лавров заявил, что Запад провоцирует Украину на антироссийские действия
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - К границам России перебрасываются значительные сила и средства НАТО и США, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину на антироссийские действия. (...) Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Лавров продолжил: "Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные Минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники. И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру".

Министр подчеркнул, что все это представляет прямую угрозу безопасности РФ.

Он напомнил, что, ранее говоря об этом, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что России конфликты не нужны, "но если Запад не сможет удержать Украину, а будет наоборот ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности".

Сергей Лавров МИД РФ Украина НАТО

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