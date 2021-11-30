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Запрет возить группы детей в Великий Устюг назвали ударом по туриндустрии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рекомендация Роспотребнадзора Вологодской области запретить посещение Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге организованным группам стала тяжелым ударом для туроператоров, сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туроператоры с трудом отработали прошлую зиму, они и так в тяжелом положении из-за пандемии, а здесь им наносят еще один удар в разгар сезона. Транспорт и отели забронированы и уже выставляют счета, которые надо оплачивать, убытки туркомпаниям никто не компенсируют, - сказала Тюрина. - Понятно, что Роспотребнадзор страхуется в сложной эпидемиологической ситуации. Но непонятно, почему весь декабрь группам ехать можно, а в каникулы - нельзя. И почему запрет не касается индивидуалов: они менее заразные?"

При этом у компаний, которые продают индивидуальные туры в Великий Устюг, проблем нет и продажи продолжаются в штатном режиме.

Туроператоров возмутило и то, что выбран самый жесткий вариант запрета и за две недели до начала заездов, добавила Тюрина.

Она объяснила, что дети едут в Великий Устюг чаще всего на день и в большинстве случаев не селятся в отели, а большинство экскурсий для таких групп проводят на открытом воздухе. В РСТ считают, что даже с учетом непростой эпидемиологической ситуации можно было договориться о маршрутах в резиденции Деда Мороза "и развести группы".

Она отметила, что в последние годы поток детских групп в Вотчину Деда Мороза стал сокращаться из-за введения ограничений для школ, а в пандемию он упал еще больше.

"Сейчас организованные группы детей составляет около 20% от общего числа туристов. Сразу после появления информации о запрете у туроператоров начались аннуляции", - сказала Тюрина.

Роспотребнадзор 29 ноября рекомендовал запретить поездки детских групп в Великий Устюг из-за пандемии. Индивидуальные туристы и семьи с детьми смогут посетить резиденцию Деда Мороза только с QR-кодом о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста трехдневной давности.

Вологодская область Великий Устюг Дед Мороз коронавирус РСТ Роспотребнадзор

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