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Напавший в мае с ножом на педагога в Прикамье лицеист психически нездоров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты выявили психическое заболевание у учащегося лицея, который в мае напал с ножом на педагога в Березниках (Пермский край).

Как сообщает СК России, это психическое расстройство "лишало и лишает молодого человека способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

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Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили в суд постановление о применении к подростку принудительных мер медицинского характера.

Утром 21 мая учащийся лицея N1 в Березниках напал с ножом на 74-летнего преподавателя физики. Учительницу госпитализировали с ножевым ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Врачам удалось спасти ее жизнь.

Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Ученика арестовали.

Хроника 03 февраля 2014 года – 30 ноября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермский край Березники СКР

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