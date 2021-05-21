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Ученик лицея в Прикамье напал на преподавательницу с ножом

Ученик лицея в Прикамье напал на преподавательницу с ножом
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Пермском крае задержала учащегося лицея, который напал на учительницу, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож", - сказал собеседник агентства.

Молодого человека уже задержали, преподаватель госпитализирована. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

В пресс-службе регионального Минздрава не смогли оперативно прокомментировать состояние пострадавшей.

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