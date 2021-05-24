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Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Березниковский горсуд Пермского края арестовал учащегося лицея N1 в Березниках, который подозревается в нападении с ножом на учителя физики, сообщили "Интерфаксу" в приемной суда в понедельник.

Заседание прошло в закрытом режиме, сказал представитель суда.

Срок ареста в суде не уточнили.

Утром 21 мая учащийся лицея N1 в Березниках напал с ножом на 74-летнего преподавателя физики. Ученика задержали, а учительницу госпитализировали с ножевым ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Впоследствии ее состояние ухудшилось, и врачи приняли решение перевезти ее в Пермскую краевую клиническую больницу.

Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным информированного источника "Интерфакса", напавшего на учительницу проверят на вменяемость, так как личные качества злоумышленника "дают основания предполагать у него наличие расстройства".

Хроника 03 февраля 2014 года – 24 мая 2021 годаНападения в школах
Пермский край Березники

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