Уголовное дело возбудили после инцидента с самолетом в аэропорту Челябинска

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту недостаточной очистки взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска в снегопад, из-за чего пассажирский самолет выкатился за ее пределы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники аэродромной службы челябинского аэропорта не выполнили необходимые технологические процедуры по подготовке ВПП в условиях снегопада. Кроме того, экипажу самолета была предоставлена "недостоверная информация по состоянию поверхности взлетно-посадочной полосы", отмечает надзорное ведомство.

Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в 02.32 по местному времени в аэропорту Челябинска самолет Bombardier авиакомпании UVT Aerо, прилетевший из Казани, при заходе на посадку выкатился за край ВПП на расстояние около 20-25 метров.

На борту находились 33 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Пострадавших не было.

Аэропорт закрывали на несколько часов до устранения последствий инцидента, вылета своих рейсов ожидали более тысячи пассажиров.