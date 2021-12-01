Москва пообещала зеркальный ответ в случае высылки 55 российских дипломатов из США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - У США ещё есть время остановить ответную высылку своих дипломатов из России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, есть. Они же установили две контрольные даты: конец января и конец июня", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков отметил, что суммарно США планируют выслать 55 российских дипломатов.

"Мы будем отвечать зеркально. И соответствующее количество американского персонала выедут из нашей страны. По тому же самому принципу: те, кто "пересиживают" трехлетний срок", - сказал Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Москва против этого: "Мы предлагаем США отказаться от этих требований. Нам вообще непонятно, на каком основании они устанавливают какие-то лимиты пребывания дипсотрудников в стране. Это полностью противоречит сложившейся практике и является вмешательством в наши собственные самостоятельные решения".

По его словам, российскую сторону не беспокоит, по какому принципу происходит отбор, назначения и как долго американские сотрудники находятся в командировке в России. "Это нас совершенно не касается. Мы только следим за тем, чтобы их деятельность соответствовала Венской конвенции и осуществлялась при уважении к законам и обычаям страны пребывания. Остальное нас не касается", - подчеркнул Рябков.

Он добавил: "Очевидные вещи приходится объяснять американцам, но они этого не понимают. Они ведут линию, по сути дела, на разрушение дипломатических присутствий наших стран друг у друга. Мы не знаем, где вообще предел этому всем.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода, как ожидается, еще столько же дипломатов покинут страну.

Представитель Госдепа США Джалина Портер ранее заявила, что отъезд домой из США российских дипломатов не является высылкой, речь идет лишь об окончании срока их пребывания на американской территории, причем в этом случае Вашингтон руководствуется аналогичными с Россией требованиями. "Так же, как Россия дает нашим дипломатам срок в три года на пребывание (у себя - ИФ), США аналогично проинформировали Россию примерно год назад, что и ее дипломатам будет выделен тот же трехгодичный срок работы", - напомнила она.