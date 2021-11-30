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Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США

РФ выступает за обнуление с США на взаимной основе рестрикций последних лет

Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - США намеренно искажает факты относительно отъезда 55 российских дипломатов из США, пытаясь ввести в заблуждение мировую общественность, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности", - прокомментировал Антонов заявление заместителя представителя Госдепартамента Джалины Портер о том, что отъезд 55 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку.

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Он отметил, что американская сторона четко обозначила, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

"Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства", - подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что именно госдеп в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

"Замечу, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США", - подчеркнул он.

Посол РФ в США заявил, что российская сторона выступает за "обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет".

"Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на "столе переговоров"", - подытожил он.

Ранее Портер заявила, что отъезд домой из США дипломатов РФ не является высылкой, речь идет лишь об окончании срока их пребывания на американской территории. По ее словам, подпадавшим под эти условия дипломатам РФ заявили о необходимости покинуть США, когда их трехгодичный срок пребывания истечет.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода, как ожидается, еще столько же дипломатов покинут страну.

В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обязательно ответит на высылку 27 российских дипломатов из США.

США Россия Анатолий Антонов

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