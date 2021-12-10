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Москва передала США перечень требований в ответ на ожидаемую высылку дипломатов РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Москва передала Вашингтону перечень зеркальных требований и ограничений в ответ на ожидаемую высылку дипломатов РФ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств", - сказал он в пятницу на брифинге в Москве.

Как напомнил высокопоставленный дипломат, американская сторона потребовала от России завершить командировку и организовать отъезд 55 сотрудников до 30 января и 30 июня 2022 года. "Это нельзя назвать иначе, как завуалированная высылка. Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны", - сказал Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ США

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