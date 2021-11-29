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В Госдепе заявили, что США и РФ продолжат обсуждать вопрос с пребыванием дипломатов

В Госдепе заявили, что США и РФ продолжат обсуждать вопрос с пребыванием дипломатов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Отъезд домой из США дипломатов РФ не является высылкой, речь идет лишь об окончании срока их пребывания на американской территории, причем в этом случае Вашингтон руководствуется аналогичными с Россией требованиями, заявила в понедельник представитель Госдепа США Джалина Портер.

"Так же как Россия дает нашим дипломатам срок в три года на пребывание (у себя - ИФ), США аналогично проинформировали Россию примерно год назад, что и ее дипломатам будет выделен тот же трехгодичный срок работы", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

По ее словам, подпадавшим под эти условия дипломатам РФ заявили о необходимости покинуть США, когда их трехгодичный срок пребывания истечет.

"Подход США создал больше паритета у наших дипломатических миссий (США и России - ИФ)", - уточнила она.

По словам Портер, США и РФ продолжат оценивать вопрос с пребыванием дипломатов в обеих странах. Затем она еще раз повторила, что этих российских дипломатов США не высылает.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода, как ожидается, еще столько же дипломатов покинут страну. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обязательно ответит на высылку 27 российских дипломатов из США.

США Госдеп Россия Джалина Портер

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