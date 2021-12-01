Во ФСИН предложили привлекать заключенных к лесовосстановлению

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Балан предложил сенаторам разрешить привлекать осужденных к работам по лесовосстановлению. По его мнению, это поможет решить глобальную проблему выбросов парниковых газов.

Он сказал это в Совете Федерации на парламентских слушаниях о госрегулировании выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач России.

По его словам, совершенствование работы уголовно-исполнительной системы требует нового подхода и новых задач, то есть, не только изоляции преступников но и привлечения их "к общественно-полезному труду в интересах гражданского общества и экологической ситуации, в том числе решения всемирной проблемы сокращения выбросов парниковых газов".

"Исторически сложилось, что лесозаготовка и дальнейшая переработка древесины является для УИС одной из форм для привлечения осужденных к труду, - напомнил Балан. - Лесозаготовка неразрывно связана с лесовосстановлением, которое также относится к производственной деятельности исправительных учреждений и является одним из мероприятий по улучшению экологической ситуации".

В середине ноября стало известно, что ФСИН и Минюст готовят законопроект о возможности использовать труд заключенных на стройках в Арктике.