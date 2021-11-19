На сотрудников колонии под Саратовом, где произошло убийство, завели еще одно дело

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии (ИК-7) УФСИН России по Саратовской области, сообщает СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, на территории ИК-7 культивировались кусты наркосодержащих растений, а также хранение наркотических средств растительного происхождения и спиртосодержащей жидкости, мобильных телефонов и гарнитуры к ним и других бытовых предметов, которые являются запрещенными для использования осужденными", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ .

Как сообщалось, ранее в ИК-7 уже было возбуждено дело о халатности, а также дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 12 ноября этого года из-за отсутствия контроля со стороны администрации за действиями осужденных один из них в ходе конфликта ударил ножом другого заключенного. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.