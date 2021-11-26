В Кремле не увидели связи между отставкой главы ФСИН и публикациями о пытках

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников написал личное обращение президенту с просьбой о своей отставке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что отставка Калашникова связана с публикациями СМИ о пытках заключенных в Саратовской области.

Песков подчеркнул, что сейчас проходят проверки и следственные действия. "ФСИН тоже разбирается с этим, прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение", - добавил он.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что отставка Калашникова связана с получившими широкий общественный резонанс инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.

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