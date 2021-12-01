Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рэпер Моргенштерн по итогам 2021 года стал самым популярным исполнителем в России среди пользователей аудиостримингового сервиса Spotify, а его трек "Cristal & МОЁТ" - самой популярной в стране композицией.

По данным Spotify, уже закрепившийся среди российских слушателей сервиса тренд - это популярность именно русскоязычных исполнителей. Топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России в этом году занимают рэперы. Рэпер Скриптонит стал вторым по популярности, а kizaru оказался на третьей строчке. Дуэт Miyagi & Andy Panda заняли четвертое место, а Big Baby Tape замкнул пятерку лидеров.

Вершину топа самых прослушиваемых в этом году композиций занимает тот же Моргенштерн со своим треком "Cristal & МОЁТ". Композиция "Дежавю" в исполнении kizaru вышла на второе место, на третьей строчке - дуэт Miyagi & Andy Panda с песней "Патрон", на четвертой - "Нету интереса" молодого рэпера из Санкт-Петербурга 10AGE. Замыкает ТОП-5 "Astronaut In The Ocean" от Masked Wolf.

В списке самых прослушиваемых альбомов года преобладают релизы российских рэп-исполнителей: список лучших открывает совместная работа kizaru и Big Baby Tape "Bandana I", второе место в рейтинге принадлежит "Million Dollar: Business" Моргенштерна, а рэпер Mayot с альбомом "Ghetto Garden" замыкает тройку. Единственным рок-альбомом в пятерке стал "Teatro d'ira - Vol. I" от победителей конкурса "Евровидение 2021" - итальянской рок-группы Måneskin: они заняли четвертую строчку. Альбом "Yamakasi" дуэта Miyagi & Andy Panda оказался пятым в рейтинге.

"В топе самых популярных жанров уже второй год лидирующие позиции удерживает русскоязычный рэп. А вот зарубежный рэп поднялся с пятой на вторую строчку. За ним следует иностранная и русскоязычная поп-музыка. Закрывает топ-5 жанров русская альтернативная поп-музыка", - говорится в сообщении Spotify.

Список самых популярных исполнителей среди слушателей Spotify в мире отличается жанровым разнообразием. Первую строчку второй год подряд удерживает пуэрториканский исполнитель Bad Bunny, на втором месте - Тейлор Свифт, которая в этом году выпустила сразу три альбома, за ней - всемирно известный южнокорейский бойзбенд BTS. На четвертом месте - канадский рэпер Drake, установивший в этом году рекорд по прослушиваниям в Spotify. Замыкает топ-5 Джастин Бибер.

Данные Spotify охватывают период с 1 января по 27 ноября 2021 года.