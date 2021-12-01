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В СПЧ сообщили о многочисленных случаях пыток в саратовской больнице ФСИН

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду посетили саратовскую Областную туберкулезную больницу ФСИН (ОТБ-1), осужденные рассказали им о случаях издевательств, сообщил "Интерфаксу" член Совета Андрей Бабушкин.

"Мы опросили несколько десятков человек как в условиях отрядов, так и на личном приеме. Люди рассказали о многочисленных случаях пыток, издевательств. В основном это делалось с двумя целями: первое - чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе - для вымогательства денег", - сказал Бабушкин.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ -1) УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышения должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

В конце ноября также сообщалось об аресте бывшего начальника саратовской ОТБ-1 и экс-руководителя отдела безопасности тюремной больницы.

ФСИН Андрей Бабушкин СПЧ Саратовская область

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