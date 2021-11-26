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Арестован бывший начальник саратовской туберкулезной больницы ФСИН

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова в пятницу заключил под стражу на два месяца бывшего начальника Областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) Павла Гаценко. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Гаценко арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ (организация преступного сообщества для совершения насильственных действий сексуального характера), сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что арест продлится до 25 января 2022 года.

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Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ -1) УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышения должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.

Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен по отрицательным мотивам.

Саратов Павел Гаценко ФСИН

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