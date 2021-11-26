В Саратове арестован экс-начальник отдела безопасности тюремной больницы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова в пятницу заключил под стражу до 25 января 2022 года бывшего начальника отдела безопасности Областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) Сергея Мальцева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Мальцев арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 33, п. "а" ч.2 ст. 132 УК РФ (организация преступного сообщества для совершения насильственных действий сексуального характера)",- сказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышения должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.

Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен по отрицательным мотивам.

Ранее суд арестовал начальника ОТБ-1 Павла Гаценко.