"Росатом" предложил изменить правила навигации по Севморпути из-за ноябрьского кризиса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" выступает за изменение правил навигации по Северному морскому пути (СМП) в связи с "ноябрьским кризисом", когда потребовалась помощь более 20 судам, отправившимся в рейс в надежде на удовлетворительный ледовый прогноз. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по Арктике Владимир Панов.

Комментируя тему "ноябрьского кризиса", он сказал: "Да, этот прецедент, с которым в короткие сроки справились в тесном взаимодействии несколько ведомств, "Росатом" и компании-судовладельцы, подтолкнул к обсуждению и выявил важные пробелы. Роль долгосрочного планирования в условиях растущего грузопотока и координации становится приоритетной с учетом двух действующих ледокольных флотов – атомного и дизельного. Важно повышение ответственности всех участников: грузоотправителей, судоходных компаний, операторов атомного и дизельного ледокольного флотов, уполномоченных за разрешительный порядок плавания по СМП. Также необходимо внесение изменений в Правила плавания по СМП по введению отдельного порядка выдачи разрешений на судоходство в переходные месяцы – с октября по декабрь. При изменении ледовых условий должна быть возможность останавливать суда до захода на СМП, у которых ледовый класс не позволяет самостоятельного плавания – условно "ГИБДД" в арктическом варианте. Изменения однозначно будут, и они уже рассматриваются в правительстве РФ".

Как отметил Панов, в первой декаде ноября в акватории СМП находилось до 58 судов, что почти в три раза больше, чем в предыдущие годы в аналогичные периоды. Часть судов смогли самостоятельно покинуть акваторию, десять из них в соответствии с установленным порядком заказали ледокольную проводку, которая им была обеспечена.

"Но 24 судна понадеялись на благоприятный прогноз Росгидромета, обещавший легкие ледовые условия, решили успеть провести последний рейс в летне-осеннюю навигацию без ледокольной поддержки по понятным экономическим причинам. Прогноз, к сожалению, не подтвердился и ледовые условия резко ухудшились, суда были вынуждены лечь в дрейф и ждать ледокольной помощи. Для координации действий всех сторон в "Росатоме" был создан оперативный штаб. Атомные ледоколы "Вайгач" и "Ямал" провели все суда, нуждающиеся в ледокольной проводке. В настоящий момент происходит рейс по доставке грузов в Певек караваном из трех судов под проводкой атомного ледокола "Арктика".