В МЧС рассказали, что бурение трех скважин на шахте "Листвяжная" практически завершено

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бурение трех скважин, необходимых для устранения последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, практически завершено, сообщили в четверг в МЧС РФ.

"Продолжается бурение трех скважин, с целью подачи в шахту стабилизирующих веществ. Скважины пройдены на 90 %. Идёт их обсадка. Ведутся подготовительные работы по бурению трёх дополнительных скважин", - сказал журналистам генеральный директор ФГУП Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николай Медведев.

Он отметил, что газовая обстановка стабилизирована и также имеется "тенденция к улучшению". По его словам, решения о дальнейшем ходе аварийно-спасательных работ принимаются на основе отбора проб воздуха.

"Работы ведутся круглосуточно", - добавил представитель ведомства.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить их транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).