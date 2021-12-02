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Тела еще двоих погибших горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели в четверг подняли на поверхность тела двух погибших при ЧП на шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

"После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) - Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В.", - сказал сотрудник пресс-службы.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность изначально удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружили, но опасная концентрация метана не позволяла выполнить их транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и еще 25% - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная

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