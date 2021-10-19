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Экологи сообщили, что "китовая тюрьма" в Приморье не демонтирована

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Так называемая китовая тюрьма близ Находки, где больше года удерживали 11 косаток и 90 белух, отловленных для продажи в океанариумы, до сих пор не демонтирована. Как сообщила пресс-служба Greenpeace, активист организации в знак протеста пролетел над этими вольерами на параплане.

Он сделал над вольерами несколько кругов, затем развернул пятиметровый баннер с изображением косатки, которая пытается сбросить с себя тюремные оковы.

Эта акция прошла в поддержку внесенного в Думу законопроекта о запрете промышленного вылова китов и дельфинов, также в знак протеста против их вылова в культурно-просветительских целях, под которыми скрывается продажа животных в океанариумы и дельфинарии.

В октябре 2018 года экологи стали требовать освободить белух и косаток, которых содержали в тесных вольерах и плохих условиях в бухте Средней на юге Приморского края. Животных поймали для продажи в иностранные океанариумы. После вмешательства Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что эти животные были выловлены с нарушениями закона. С июня 2019 года до ноября специалисты постепенно вывозили косаток и белух из "китовой тюрьмы" и выпускали в Охотское море.

Депутаты Госдумы сейчас обсуждают законопроект о запрете промышленного вылова морских млекопитающих. Некоторые парламентарии отмечают, что белух и косаток из "китовой тюрьмы" отловили не ради промысла, а как раз в культурно-просветительских целях, и предложили запретить и такой вылов. Другие депутаты предложили начать с законодательного запрета промышленного вылова, а также ужесточить требования к условиям содержания животных в дельфинариумах и океанариумах.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Госдума Greenpeace Находка китовая тюрьма Приморье Охотское море

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