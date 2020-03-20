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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Косаток решили включить в Красную книгу после отлова их для "китовой тюрьмы"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Решение Минюста о включении в Красную книгу плотоядной косатки и каспийского тюленя можно ожидать в течение ближайших месяцев, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, два вида - плотоядная косатка и каспийский тюлень, - как ожидается, будут зарегистрированы в Красной книге. "Если мы увидим, что регистрация затягивается, не исключаем того, что представителей Минюста будем приглашать на комитет и уточнять у них, почему новая версия затягивается, учитывая, что уже 23 года не обновлялось Красная книга", - сказал Бурматов.

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По его словам, включение упомянутых видов в Красную книгу позволит избежать повторения случаев с "китовой тюрьмой" в отношении этих видов.

"Попадая в Красную книгу, эти животные попадают под защиту государства. Сегодня введена дополнительная ужесточенная уголовная ответственность за охоту и отлов и торговлю краснокнижными редкими видами - до девяти лет лишения свободы можно получить за эти действия", - пояснил Бурматов.

Инициативу комитета по включению косатки и каспийского тюленя в Красную книгу, собравшую более 100 тысяч верифицированных подписей, поддержало министерство природы и вице-премьер Виктория Абрамченко.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Минюст Владимир Бурматов Приморье

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