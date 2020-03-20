Косаток решили включить в Красную книгу после отлова их для "китовой тюрьмы"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Решение Минюста о включении в Красную книгу плотоядной косатки и каспийского тюленя можно ожидать в течение ближайших месяцев, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, два вида - плотоядная косатка и каспийский тюлень, - как ожидается, будут зарегистрированы в Красной книге. "Если мы увидим, что регистрация затягивается, не исключаем того, что представителей Минюста будем приглашать на комитет и уточнять у них, почему новая версия затягивается, учитывая, что уже 23 года не обновлялось Красная книга", - сказал Бурматов.

По его словам, включение упомянутых видов в Красную книгу позволит избежать повторения случаев с "китовой тюрьмой" в отношении этих видов.

"Попадая в Красную книгу, эти животные попадают под защиту государства. Сегодня введена дополнительная ужесточенная уголовная ответственность за охоту и отлов и торговлю краснокнижными редкими видами - до девяти лет лишения свободы можно получить за эти действия", - пояснил Бурматов.

Инициативу комитета по включению косатки и каспийского тюленя в Красную книгу, собравшую более 100 тысяч верифицированных подписей, поддержало министерство природы и вице-премьер Виктория Абрамченко.