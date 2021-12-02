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Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с вынужденной посадкой в Иркутске в четверг самолета А321 авиакомпании "Сибирь" (S7), выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав пассажиров и обеспечении безопасности полетов на запасном аэродроме Иркутска", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверка начата после поступившей от Дальневосточной транспортной прокуратуры информации о технической неисправности в полете А321.

По его словам, самолет со 199 пассажирами на борту благополучно приземлился в Иркутске в 13:16 (8:16 по Москве). В настоящее время специалисты Росавиации выясняют причину вынужденной посадки для устранения неисправности и допуска воздушного судна к дальнейшей эксплуатации.

Представитель надзорного ведомства добавил, что в свою очередь Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о предоставлении пассажирам задержанного рейса услуг в иркутском аэропорту.

Информация о событии передана в Новосибирскую транспортную прокуратуру, в том числе для решения вопроса о возможном направлении в Иркутск резервного борта, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг в Иркутске из-за отказа электрооборудования приземлился Airbus А321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск. На борту благополучного севшего самолета было 199 пассажиров, никто не пострадал.

S7 Иркутск Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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