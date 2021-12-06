Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиаинцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320neo авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан - Новосибирск.

"Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ "Авиарегистр России", где будет проведено математическое моделирование данной ситуации", - сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Проводится анализ качества противообледенительной обработки самолета в аэропорту "Магадан". Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА", - добавили в Росавиации.

Также, по данным ведомства, специалистами ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома "Магадан" в момент инцидента.

Как сообщалось, самолет S7, летевший из Магадана в Новосибирск 2 декабря, приземлился в Иркутске из-за отказа электрооборудования. Инцидент произошел после пролета зоны сильного обледенения, сообщали в пресс-службе S7. На борту севшего A321 было 199 пассажиров, никто не пострадал. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.