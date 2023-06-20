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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Глава Минцифры заявил, что вход в интернет по паспорту не обсуждается

Глава Минцифры заявил, что вход в интернет по паспорту не обсуждается
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Обязательная идентификация для доступа российских пользователей в интернет, вход туда по паспорту не обсуждается, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Работа, которая ведется, связанная с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом, этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается", - сказал Шадаев во вторник на форуме "CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о разработке в РФ изолированного сегмента Рунета, в котором будут только разрешенные в РФ сайты, а вход возможен только со специальным идентификатором, который невозможно получить без паспорта.

Шадаев добавил, что Россия не собирается отключать себя от глобальной сети, но такие риски снаружи надо учитывать.

"Мой кошмар в прошлом году, когда наших операторов начали массово отключать от международных точек обмена трафиком. В какой-то момент мы действительно думали, что, возможно, (будут - ИФ) изолировать весь наш интернет от международных точек обмена трафиком. Но в этой ситуации наша задача была гарантировать работоспособность сети, чтобы это все работало. Слава богу, этого с нами не случилось, но, естественно, мы должны быть готовы, что в какой-то момент этот риск может реализоваться. И все равно, что все, что с нашей стороны, должно работать", - сказал Шадаев.

Министр подчеркнул, что отключить наши компании от этих точек обмена трафиком было не инициативой РФ, а именно зарубежных компаний.

Максут Шадаев Минцифры
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