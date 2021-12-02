Путин в четверг проведет совещание о безопасности шахт Кузбасса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В связи с недавней аварией на шахте "Листвяжная" президент Владимир Путин в четверг проведет совещание о безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "это важное совещание".

Там будет разбираться ситуация на "Листвяжной", глава МЧС Александр Чуприян доложит о ликвидации последствий взрыва метана, а также выступит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, рассказал Песков. По его словам, эти два выступления пройдут в открытом режиме.

Затем о мерах обеспечения безопасности при горных работах на угледобывающих предприятиях доложат глава Минерго Николай Шульгинов и генпрокурор Игорь Краснов.

Песков напомнил, что после взрывов на шахте "Распадская" в мае 2010 года (погиб 91 человек), когда Путин был премьер-министром, прошло похожее совещание, по итогам которого был составлен перечень поручений.

"(На сегодняшнем совещании) будет важно понять, в каком объеме эти поручения выполнялись, потому что тогда тоже шла речь об обеспечении безопасности, о работе надзорных и контролирующих органов, чтобы избежать повторения трагедии, которая, к сожалению, повторилась", - объяснил пресс-секретарь президента.

В совещании также примут участие руководители администрации президента, вице-премьер Александр Новак , министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства Ирек Файзуллин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, председатель российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук , руководство холдинга "СДС-уголь", в состав которого входит шахта "Листвяжная".

Утром 25 ноября на шахте"Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе произошел взрыв и начался пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Пострадали 99 человек.

Поиски и подъем тел погибших затрудняли тяжелые условия в шахте - там продолжались пожары, а в воздухе было слишком много метана. 2 декабря МЧС сообщило, что горноспасатели возобновили работу в шахте после того, как там откачали воду из водосборника главного водоотлива, пробурили скважины и подали азот и хладон в отработанное пространство лавы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.