Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин в четверг проведет совещание о безопасности шахт Кузбасса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В связи с недавней аварией на шахте "Листвяжная" президент Владимир Путин в четверг проведет совещание о безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "это важное совещание".

Там будет разбираться ситуация на "Листвяжной", глава МЧС Александр Чуприян доложит о ликвидации последствий взрыва метана, а также выступит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, рассказал Песков. По его словам, эти два выступления пройдут в открытом режиме.

Затем о мерах обеспечения безопасности при горных работах на угледобывающих предприятиях доложат глава Минерго Николай Шульгинов и генпрокурор Игорь Краснов.

Песков напомнил, что после взрывов на шахте "Распадская" в мае 2010 года (погиб 91 человек), когда Путин был премьер-министром, прошло похожее совещание, по итогам которого был составлен перечень поручений.

"(На сегодняшнем совещании) будет важно понять, в каком объеме эти поручения выполнялись, потому что тогда тоже шла речь об обеспечении безопасности, о работе надзорных и контролирующих органов, чтобы избежать повторения трагедии, которая, к сожалению, повторилась", - объяснил пресс-секретарь президента.

В совещании также примут участие руководители администрации президента, вице-премьер Александр Новак , министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства Ирек Файзуллин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, председатель российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук , руководство холдинга "СДС-уголь", в состав которого входит шахта "Листвяжная".

Утром 25 ноября на шахте"Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе произошел взрыв и начался пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Пострадали 99 человек.

Поиски и подъем тел погибших затрудняли тяжелые условия в шахте - там продолжались пожары, а в воздухе было слишком много метана. 2 декабря МЧС сообщило, что горноспасатели возобновили работу в шахте после того, как там откачали воду из водосборника главного водоотлива, пробурили скважины и подали азот и хладон в отработанное пространство лавы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Листвяжная Кузбасс Кемеровская область Владимир Путин Дмитрий Песков СДС-Уголь МЧС Минэнерго Сергей Цивилев

Новости по теме

Новости

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

Претензии РКН к веб-сервису GitHub связали с публикацией данных "Умного голосования"

Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора назвал вопросом времени появление в РФ штамма "омикрон"

В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19

GitHub грозит до 4 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенный в РФ контент

"Интерфакс" интегрирует цифровые решения в образовательные программы СПбПУ

Волгу в районе Астрахани покрыла радужная пленка

Задержанные украинские шпионы дали признательные показания

Роскомнадзор намерен ограничить работу еще шести VPN-сервисов в РФ

Роскомнадзор намерен ограничить работу еще шести VPN-сервисов в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });