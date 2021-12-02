В России пока нет "омикрон"-штамма

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В России пока не выявили заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пока не выявлен новый штамм ("омикрон"), меры защиты срабатывают", - сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что Роспотребнадзор попросил все научно-исследовательские организации максимально ускорить проведение исследований полученного ими материала для определения наличия в анализах "омикрон-штамма".

"Я знаю, сегодня многие лаборатории, лаборатории институтов Роспотребнадзора, работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет (новый штамм) и увидеть то, что мы еще не видим", - добавила Попова.

Она также сообщила, что в аэропортах проводится выборочное тестирование граждан, прибывающих из тех стран, где выявлен "омикрон"-штамм. В ряде случаев тестирование проходит весь рейс.

Кроме того, Попова сообщила, что Научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора ведет платформу, куда собираются все результаты всех сиквенсов нового коронавируса из всех лабораторий: коммерческих, государственных, исследовательских, а также академии наук. В системе уже выложено более 40 тысяч результатов сиквенса, "омикрон"-штамма в них не обнаружено.

Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и в США. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В связи с появлением нового штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.