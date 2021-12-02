Эксперт Роспотребнадзора назвал вопросом времени появление в РФ штамма "омикрон"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В РФ на сегодняшний день не выявлено штамма "омикрон", но вероятность его проникновения высока, сообщил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По состоянию на 2 декабря, штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций. Тем не менее, учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас - нет. Вопрос только - когда", - сказал Хафизов в четверг.

Эксперт Роспотребнадзора сообщил, что "в любом случае уже была активизирована работа по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции".

"При этом все образцы, которые отмечены как положительные, направляются на дальнейшее исследование генома вируса, или его важных фрагментов, с помощью методов секвенирования", - уточнил Хафизов.

Он добавил, что для максимальной эффективности выявления штамма, и отслеживания его распространенности на территории России "сокращены сроки, отведенные на сам процесс исследования генома у таких образцов". По словам эксперта, для этих целей "были отработаны экспериментальные протоколы, обеспечивающие более быструю пробоподготовку и сниженную себестоимость, чтобы оперативно оценивать обстановку в стране в части генетического разнообразия коронавируса".

"Все полученные последовательности геномов патогена депонируются в специализированную базу данных VGARus, в которой уже содержится более 43 тыс. последовательностей", - сказал Хафизов.

Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32, что, по словам вирусологов, представляет собой серьезную проблему.

В связи с появлением нового штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.