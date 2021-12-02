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Путин потребовал защитить жизнь и здоровье шахтеров

Президент также поручил жестко наказывать тех, кто подвергает горняков смертельному риску

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал привлекать к ответственности владельцев и руководителей горнодобывающих предприятий, которые пренебрегают техникой безопасности на принадлежащих им объектах.

"Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем, недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это - персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников", - сказал он на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин подчеркнул, что "с тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорируют, пренебрегают безопасностью людей, подвергают их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же, как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования и индивидуальных средств спасения".

"Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях, и сегодня проанализируем эти вопросы", - также отметил он.

По его словам, "здесь потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера".

"Мне докладывали, естественно, после того, как были приняты соответствующие решения в 2010 году, о том, что все поручения выполнены. Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберемся", - добавил Путин.

Глава государства также отметил большое количество нарушений на шахте "Листвяжная", и потребовал от Генпрокуратуры доклада о причинах аварии.

"Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности", - подчеркнул он.

Путин отметил, что власти Кемеровской области уже дали поручение проверить все шахты региона и проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих повышенное содержание метана в воздухе.

ЧП на шахте "Листвяжная"

25 ноября произошло ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения арестованным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Владимир Путин Кемеровская область Листвяжная

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