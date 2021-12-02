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Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Поисковые работы на шахте "Листвяжная"
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Тела еще шести погибших в шахте "Листвяжная" шахтеров подняты на поверхность, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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"Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще 6 тел погибших шахтеров", - говорится в сообщении. Таким образом, количество поднятых из шахты тел погибших достигло 22.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность изначально удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружили, но опасная концентрация метана не позволяла выполнить их транспортировку. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Листвяжная Кемеровская область

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