Путин обвинил руководство "Листвяжной" в попытках скрыть загазованность

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Руководство шахты "Листвяжная" систематически скрывало факты ее чрезмерной загазованности и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов, заявил на совещании о безопасности угольной промышленности Кузбасса президент Владимир Путин.

"Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались", - заявил он, ссылаясь на документы Следственного комитета.

По его словам, СК считает, что авария произошла из-за отсутствия контроля со стороны руководства шахты за добычей угля при повышенной загазованности метана.

"Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались" - сказал Путин.

После взрывов и гибели 51 человека на "Листвяжной" выжившие горняки и родственники погибших рассказывали журналистам, что датчики метана в шахте намеренно повреждались, чтобы работы продолжались при повышенной загазованности. В Ростехнадзоре обещали проверить эти утверждения, отметив, что инспекторы Сибирского управления ведомства при проверках не замечали массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных приборов.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Сейчас 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.