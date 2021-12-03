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МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Продолжается поиск ещё 15 человек

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Поисковые работы на шахте "Листвяжная"
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС определили местоположение 14 человек, погибших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил генеральный директор ФГУП Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николай Медведев.

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"В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - сказал Медведев, чьи слова приводят в пресс-службе МЧС РФ.

Он отметил, что в настоящее время продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, "что позволит нарастить темп поисков погибших шахтёров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте".

Ранее сообщалось, что, по данным на 2 декабря, количество поднятых из шахты тел погибших достигло 22. ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная Кемеровская область МЧС России

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