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Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена

Речь идет о формате видеоконференции, заявил представитель Кремля

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Точная дата переговоров по ВКС президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, они могут состояться 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат - речь идет о видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

У него уточнили формат будущих переговоров: будут ли они проходить один на один или с участием делегаций.

"Точного понимания пока нет. Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - сказал Песков.

Пресс-секретарю задали вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря. "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже", - сказал Песков.

По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю".

"Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", - сказал Песков.

Он подчеркнул при этом, что ждать встречу можно "в любой момент".

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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