Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена
Речь идет о формате видеоконференции, заявил представитель Кремля
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Точная дата переговоров по ВКС президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, они могут состояться 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат - речь идет о видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.
У него уточнили формат будущих переговоров: будут ли они проходить один на один или с участием делегаций.
"Точного понимания пока нет. Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - сказал Песков.
Пресс-секретарю задали вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря. "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже", - сказал Песков.
По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю".
"Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", - сказал Песков.
Он подчеркнул при этом, что ждать встречу можно "в любой момент".