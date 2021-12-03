В Кремле заявили, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Контакт президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом может состояться уже в ближайшие дни, дата и время уже известны, однако для их оглашения необходимо дождаться согласования всех параметров, сообщили в Кремле.

"Прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича (Путина) с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи. Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни", - сказал на брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Собственно говоря, у нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - отметил он.

При этом Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".

При этом в Кремле рассчитывают, что понимание о необходимости общения двух лидеров есть и у американской стороны.

"Я слышал сейчас сообщение по телевидению, где наши различные представители, в том числе Думы, Совета Федерации комментируют возможный предстоящий контакт и подчеркивают, что он очень нужен, для нас очень важен. Он важен и нужен не только нам, но, надеюсь, и американцам. Мы так и исходим из этого", - сказал Ушаков.

"Я бы сказал, с олимпийским спокойствием прорабатываем этот контакт, говорим: "Когда вам удобно, пожалуйста, мы готовы его провести". И сейчас мы уже близки к тому, чтобы согласовать удобное для обеих сторон время", - добавил помощник президента РФ.

Что будут обсуждать Путин и Байден на предстоящих переговорах

Ушаков также рассказал о темах предстоящих переговоров лидеров двух стран. "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей", - сказал он.

Он отметил, что президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах, также актуальные вопросы международной повестки - и Афганистан, естественно, Иран, естественно, и внутриукраинский кризис, очевидно, Ливия, Сирия".

Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.

"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - продолжил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в ходе общения обсуждаться ситуация на нефтяном рынке, он сказал: "Я не знаю, может, и будет".

Ушаков отметил, что на повестке много вопросов, в том числе тема пандемии, климатическая повестка и другое.

"И главное, что не только мы, но я надеюсь, и американские коллеги понимают, насколько важен, насколько нужен этот контакт", - сказал Ушаков.

Военные вопросы

Помощник президента РФ также сообщил, что в ходе готовящегося контакта Путина с Байденом будет поднята тема заключения юридически обязывающего документа, исключающего продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах, включая Украину, угрожающего вооружения.

По словам Ушакова, планируется обсудить предложение России, которое было озвучено президентом РФ, в частности, на заседании коллегии МИД, а также на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"То есть наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам, угрожающих напрямую оружейных систем", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что эта идея уже несколько раз озвучивалась российской стороной. "Я думаю, что президент обсудит это, естественно, в ходе своего предстоящего контакта с президентом Байденом", - сказал помощник главы государства.

Он уточнил, что пока с американскими партнерами этот вопрос не обсуждался, однако напомнил, что сама тема не новая. "Вы знаете, что этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военная инфраструктура НАТО не будет продвигаться на восток к территории Советского Союза, территории России. Однако эти устные заверения, оказалось, что они ничего не стоят", - сказал Ушаков.

Он также заметил, что определенная фиксация этих заверений все-таки была, о чем свидетельствует запись соответствующих бесед.

"Но с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости представления нам соответствующих гарантий. Просто так уже дальше продолжаться не может", - сказал помощник главы государства.

Он пояснил, что трудно сказать, в какой форме будет этот документ, однако подчеркнул, что главное - наличие зафиксированных договоренностей на бумаге.