РКН намерен наложить оборотные штрафы на Google, Facebook и Twitter

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ближайшее время намерен применить оборотные штрафы в отношении ряда зарубежных компаний, в том числе Google, Facebook и Twitter, за отказ удалять запрещенный в РФ контент, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы в ближайшее время будем принимать решение о применении оборотных штрафов к ряду этих зарубежных компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить соответствующий штраф, мы его применять планируем", - сказал Субботин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, какие меры РКН намерен применять к компаниям, которые, несмотря на многочисленные штрафы, продолжают привлекаться к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Он уточнил, что речь идет, в том числе о Google, Facebook и Twitter, в отношении которых вынесены решения о штрафах на многие миллионы рублей.

Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

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