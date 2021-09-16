Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РКН намерен наложить оборотные штрафы на Google, Facebook и Twitter

РКН намерен наложить оборотные штрафы на Google, Facebook и Twitter
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ближайшее время намерен применить оборотные штрафы в отношении ряда зарубежных компаний, в том числе Google, Facebook и Twitter, за отказ удалять запрещенный в РФ контент, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы в ближайшее время будем принимать решение о применении оборотных штрафов к ряду этих зарубежных компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить соответствующий штраф, мы его применять планируем", - сказал Субботин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, какие меры РКН намерен применять к компаниям, которые, несмотря на многочисленные штрафы, продолжают привлекаться к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Он уточнил, что речь идет, в том числе о Google, Facebook и Twitter, в отношении которых вынесены решения о штрафах на многие миллионы рублей.

Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

Новость дополняется

Роскомнадзор Вадим Субботин Twitter Google Facebook

Новости

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"

Google и Apple пригрозили штрафами за неудаление "Умного голосования" из магазинов

Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Махачкалы возросло до 24

Попавшего под санкции РФ члена миссии ПАСЕ пустят в страну для наблюдения за выборами

Заболевшие COVID из окружения Путина вовремя не прошли ревакцинацию

СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ

СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ

Борисов сообщил о начале поставок военным новой системы ПВО С-500

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю

Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в окружении Путина заболели люди, обеспечивающие его безопасность

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');