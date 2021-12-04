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"Вертолеты России" потратят 24 млн руб. на исследование ИИ в автономном полете

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Возможности применения автопилота с искусственным интеллектом (ИИ) изучат на базе вертолета Ка-226, следует из материалов госзакупок.

Конструкторское бюро "Вертолетов России" заказало проведение исследования возможностей применения технологий искусственного интеллекта в бортовом радиоэлектронном оборудовании вертолета, говорится в документах на официальном портале госзакупок.

Отмечается, что исследования будут проводиться в 2021-2022 годах, их стоимость - порядка 24 млн рублей. Исполнитель работ уже определен, но не раскрывается.

В РоссииСостоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226ТСостоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226ТЧитать подробнее

Изучать искусственный интеллект будут на базе легкого многоцелевого вертолета Ка-226, говорится в материалах.

Согласно документации, целью работ является определение возможности и эффективности использования искусственного интеллекта в системе управления вертолета в процессе автономного полета и выбор оптимальной программной архитектуры системы управления с ИИ.

В частности, искусственный интеллект должен распознавать объекты и препятствия во время полета и предотвращать столкновения с ними, подавая на систему управления "те же управляющие воздействия, что и человек", а также самостоятельно выстраивать траекторию полета по заданному маршруту с учетом изменяющейся обстановки - погодных условий, движения других воздушных судов, сказано в техзадании.

Результатом научно-исследовательских работ должно стать создание автопилота с искусственным интеллектом и программного обеспечения на мобильных устройствах для задания сценариев полета.

Под искусственным интеллектом (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) обычно понимают способность машин выполнять интеллектуальные функции человека, самостоятельно находить способы решения задач, делать выводы и принимать решения без использования программного обеспечения с подробными инструкциями.

Легкий двухдвигательный Ка-226Т соосной схемы с максимальной взлетной массой 3,6 тонн предназначен для воздушной разведки, целеуказания, патрулирования, транспортировки до 1 500 кг грузов, а также перевозки и десантирования разведывательно-диверсионных групп до семи человек.

Вертолеты России Ка-226

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