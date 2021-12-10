"Вертолеты России" поставят "Газпрому" первые офшорные Ми-171А3 в 2023 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" ожидает поставок первых сертифицированных вертолетов морского предназначения типа Ми-171А3 в рамках соглашения с АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в 2023 году, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Потребность свою мы оценили в 16 единиц до 2030 года. Сейчас мы приступили к формированию контрактов долгосрочных. Мы уже практически договорились по цене по этому вертолету, и первые поставки мы ожидаем уже с 2023 года. В 2022 году проведем соответствующие летные заводские испытания", - сказал Маркелов.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский говорил, что первые серийные поставки вертолетов ожидаются в 2022 году.

Как сообщалось, компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке сертифицированных вертолетов морского предназначения типа Ми-171А3 в рамках авиасалона МАКС-2021.

Документ предполагает, что "Вертолеты России" обеспечат испытания опытного образца Ми-171А3, организуют серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Также предполагается создание сервисных центров по обслуживанию судов, тренажерных и учебных центров для подготовки летно-технического персонала.

"Газпром" намерен закупать вертолеты Ми-171А3 для работы на месторождениях континентального шельфа.

Ми-171А3 - первый вертолет отечественного производства, предназначенный для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Максимальная взлетная масса судна - 13 тонн. Как ожидается, оно будет оснащено авариестойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения.

Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях: первая - для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн, вторая - для проведения поисково-спасательных операций.