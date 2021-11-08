"Вертолеты России" запланировали выпуск более 1,1 тыс. машин до 2025 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года произведет более 1 100 вертолетов, сообщил глава компании Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - сказал Богинский в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за предыдущие пять лет предприятия холдинга произвели и поставили 865 вертолетов с газотурбинными двигателями как на внутренний рынок, так и за рубеж.

"Мы сегодня занимаем, на мой взгляд, достойное второе место (в мире - ИФ) по продажам и по производству вертолетной техники", - заявил Богинский. Он отметил, что на сегодняшний день мощности предприятий холдинга по производству составляют порядка 360 вертолетов в год.

"Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли - в четыре. Это показатели к 2030 году", - добавил Богинский в беседе с президентом.

Как сообщалось, выручка "Вертолетов России" по МСФО в 2020 году упала на 9% в сравнении с предыдущим годом, до 146 млрд руб., чистая прибыль, напротив, выросла - на 71%, до 12,5 млрд руб.

Богинский также отметил, что в июне был подписан контракт по созданию российско-китайского тяжелого гражданского вертолета.

"Мы будем разрабатывать только часть агрегатов: это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета, - уточнил Богинский. - Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, - серьезный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции".

Создание тяжелого вертолета совместно с китайской компанией Avicopter обсуждался последние несколько лет. Предполагается, что максимальная взлетная масса машины составит 38,2 т, дальность полета - 630 км, скорость - 300 км/ч. Согласно ранее подписанному межправсоглашению, серийное производство вертолета будет организовано в Китае.