Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Вертолеты России" запланировали выпуск более 1,1 тыс. машин до 2025 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года произведет более 1 100 вертолетов, сообщил глава компании Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - сказал Богинский в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за предыдущие пять лет предприятия холдинга произвели и поставили 865 вертолетов с газотурбинными двигателями как на внутренний рынок, так и за рубеж.

"Мы сегодня занимаем, на мой взгляд, достойное второе место (в мире - ИФ) по продажам и по производству вертолетной техники", - заявил Богинский. Он отметил, что на сегодняшний день мощности предприятий холдинга по производству составляют порядка 360 вертолетов в год.

"Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли - в четыре. Это показатели к 2030 году", - добавил Богинский в беседе с президентом.

Как сообщалось, выручка "Вертолетов России" по МСФО в 2020 году упала на 9% в сравнении с предыдущим годом, до 146 млрд руб., чистая прибыль, напротив, выросла - на 71%, до 12,5 млрд руб.

Богинский также отметил, что в июне был подписан контракт по созданию российско-китайского тяжелого гражданского вертолета.

"Мы будем разрабатывать только часть агрегатов: это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета, - уточнил Богинский. - Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, - серьезный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции".

Создание тяжелого вертолета совместно с китайской компанией Avicopter обсуждался последние несколько лет. Предполагается, что максимальная взлетная масса машины составит 38,2 т, дальность полета - 630 км, скорость - 300 км/ч. Согласно ранее подписанному межправсоглашению, серийное производство вертолета будет организовано в Китае.

Вертолеты России

Новости

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
Пандемия коронавируса

Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации
Пандемия коронавируса

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });