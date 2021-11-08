Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

Ка-226Т Фото: "Вертолеты России"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прошедший глубокую модернизацию легкий вертолет Ка-226Т впервые поднялся в небо, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, разработка которого ведется холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", приступил к летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов", - заявили в пресс-службе.

"Ка-226Т - первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в "цифре". Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям", - сказали в авиационном кластере "Ростеха".

Там отметили, что презентация модернизированного Ка-226Т состоялась на МАКС-2021, а международный дебют пройдет на авиасалоне Dubai Airshow-2021 с 14 по 18 ноября в ОАЭ.

"Благодаря своей ключевой особенности - приспособленности к полетам в высокогорье - проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название "Альпинист" (Climber). От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками", - сообщили в пресс-службе.

По данным разработчика, модернизированный Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, новый комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, а также ударопрочную авариестойкую топливную систему.

"Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием", - добавили в холдинге.