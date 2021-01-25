Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вечером в воскресенье в Приморском районе Архангельской области в столкновении двух легковых машин погибли четыре человека и еще трое получили травмы, сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло около 22:40 на 15-м километре трассы Архангельск-Северодвинск, рядом с поселком Лайский Док.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

Погибли четыре человека, находившихся в Lada, пятый - госпитализирован. Также в больницу с травмами доставлены женщина, бывшая за рулем Hyundai и ее дочка 2008 года рождения.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.