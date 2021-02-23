Поселок в Саранске остался без тепла в 26-градусный мороз

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Саранске при сильных морозах произошла авария на распределительном газопроводе высокого давления. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Мордовии, в результате аварии ряд многоквартирных домов остался без газа и поселок - без тепла.

В Саранске сейчас 26 градусов мороза, предстоящей ночью в республике ожидается до минус 34 градусов.

По данным мэрии, сообщение о нештатной ситуации на газопроводе высокого давления на Северо-Восточном шоссе поступило из центральной диспетчерской службы АО "Газпром газораспределение Саранск" около 18:00 вторника, на место аварии сразу выехал городской глава.

От газоснабжения отключено три многоквартирных дома по Северо-Восточному шоссе, также отключено горячее водоснабжение и отопление в поселке Озерный. Кроме этого, газоснабжение отключено в отдельных многоквартирных домах Саранска по улицам Волгоградской, Короленко.

"По предварительной информации, аварийным службам АО "Газпром газораспределение Саранск" на устранение аварии потребуется 3-4 часа", - отмечается в сообщении.