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Шторм ожидается в акваториях Тихого океана и Берингова моря

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря у побережья Камчатки в предстоящие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в субботу.

Так, утром в воскресенье в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) ожидаются волны высотой 8-10 метров. Вечером воскресенья волны такой же высоты прогнозируют в Беринговом море. Шторм сохранится до середины понедельника.

Подчеркивается, что опасности для населенных пунктов, расположенных на побережье, этот шторм не представляет. Однако, судоходным компаниям, чьи корабли находятся в указанных районах, рекомендуется принять соответствующие меры безопасности.

Тихий океан Камчатка Берингово море

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