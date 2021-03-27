Шторм ожидается в акваториях Тихого океана и Берингова моря

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря у побережья Камчатки в предстоящие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в субботу.

Так, утром в воскресенье в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) ожидаются волны высотой 8-10 метров. Вечером воскресенья волны такой же высоты прогнозируют в Беринговом море. Шторм сохранится до середины понедельника.

Подчеркивается, что опасности для населенных пунктов, расположенных на побережье, этот шторм не представляет. Однако, судоходным компаниям, чьи корабли находятся в указанных районах, рекомендуется принять соответствующие меры безопасности.