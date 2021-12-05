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Госпитализированы семеро спасателей, работающих на шахте "Листвяжная"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Семеро спасателей, занимавшихся подъемом ранее обнаруженных погибших на шахте "Листвяжная", госпитализированы для контроля состояния здоровья, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

"Диагноз - токсическое действие окиси углерода легкой степени. В ближайшее время они готовятся к выписке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три отделения и члены вспомогательной горноспасательной команды продолжают проветривание аварийного участка подготовительного забоя на шахте.

Всего на 12:00 местного времени 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, девять - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Кузбасс Листвяжная

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