Заключенные под стражу по делу о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали арест

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Адвокаты руководителей, начальника участка шахты "Листвяжная" (Кемеровская область) и двух сотрудников Ростехнадзора, заключенных под стражу по делу о ЧП на шахте, обжаловали решение суда об аресте, сообщили "Интерфаксу" в Центральном районном суде Кемерова.

"Поступили апелляционные жалобы от адвокатов обвиняемых, ранее в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, 27 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка до 25 января 2022 года, двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина - до 26 января 2022 года.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. К настоящему моменту на поверхность удалось поднять тела 22 человек.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).