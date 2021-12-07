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Ещё 13 тел погибших в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Горноспасатели подняли на поверхность тела 13 человек, погибших в шахте "Листвяжная", ведутся поиски ещё двоих, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Из-за гибели людей топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей (ч.3 ст. 293 УК РФ).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Листвяжная

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